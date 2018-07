Põline sots: parim IT-minister Eestile oleks Marju Lauristin

«Sotsidel vabanes ettevõtluse ja IT ministri koht ning juba spekuleeritakse, kes siis vakantsele ministrikohale parim pretendent. Palju nimesid on läbi käinud. Imelik on näha seal inimesi, kes on olnud tihedalt seotud Reformierakonnaga või Isamaaga, nagu oleks sotsidel endal lühike pink,» ütles Aare Lapõnin Postimehele.

Tegelikult on pink tema sõnul pikk ja väärikaid inimesi, kes on nii ettevõtluse kui eriti infoühiskonna edendamisega tegelenud ja tegelevad, väga palju.

«Vana sotsina - aastast 89 - tahaksingi siin avaldada niiöelda rohujuure arvamuse. Ma näen kahte väljapaistvat kandidaati ja esimene on Marju. Tal on Europarlamendi mandaat, mis sest et ta tuli Eestisse tagasi. Ta tegeles Brüsselis väga edukalt ja väga aktiivselt just infoühiskonna tegevustega. Ta oli kaks korda raportöör ja just digiteemadel. Ma ei tea ühtegi nii mõjukat eestlast maailmas... noh, Ilves on enam vähem samal tasemel,» ütles Aare Lapõnin.

Lapõnini sõnul oli tal «au Marjuga suhelda aasta tagasi infoühiskonna arendamise teemadel. Mul ammu pole nii huvitavat ja edasiviivat arutelu olnud - ta pakatas ideedest, mida Eestis võiks teha paremini ja teisiti. Kui tema oleks nõus minema ministriks, siis poleks sotsidel rohkem vaja mõelda...».

Teine on suurepärane kandidaat oleks Aare Lapõni hinnangul riigikogu liige Tanel Talve, e-Eesti riigikogu toesturühma eestvedaja ja riigireformi probleemkomisjoni esimees.

«Kui ma üldse riigikogust midagi olen kuulnud infoühiskonna teemadel, siis eeskätt tänu Taneli tegevusele. Just tema on võtnud oma südameasjaks kiire interneti arengu taganttõukamise, riigiasutuste saledamaks reformimise ning riigihalduse parlamentaarse keskustelu edasiarendamise. Ka nuti- ühistranspordi projekti on just tema pannud käima. Andekas, populaarne ja energiat täis noor poliitik - keda veel tehta infoühiskonna teemadel valitsuses?» sõnas Lapõnin.

Lapõnini sõnul on sotsid on liberaalse avatud ühiskonna eestvedajad ja ka oma kaadripoliitikas võiks valitseda parlamentaarne meritokraatia: valitsusse läheb ikka see, kellel on rahvamandaat ja tegude nimekiri ette näidata, mitte koridoripoliitikud.

Praegune IT- ja ettevõtlusminister Urve Palo teatas esmaspäeval ootamatult, et on lahkunud sotside ridadest ning paneb maha ka ministriameti. Arvatakse, et sammu põhjuseks on erakonnas puhkenud sisetülid ja teravad väljaütlemised.

«Igasugused jutud sisetülidest on ilmselge ajakirjanduse sügava hapukurgihooaja ponnistused tekitada põnevust seal, kus käib tavaline ja igav elu. Sotsid on vana aateliste inimeste kooslus, kus avalik arutelu ja kriitika on normaalne nähtus,» arvas aga Lapõnin.