Tanel Talve oleks rõõmuga nõus ministriks hakkama

«Muidugi oleksin rõõmuga nõus minema lõpetama meie projekti «korralik Internet kõigile», mida koos Andres Metsoja ja Erki Savisaarega ajanud oleme. Senises riigikogu töös olen MKMi tegevustega pidevalt kokku puutunud, sealsed inimesed ja teemad on tuttavad. Usun, et minu väikeettevõtluse eest seismine, mis on eriti oluline maapiirkondade elu arendamisel, tuleks samuti kasuks,» ütles Tanel Talve Postimehele.

Tanel Talve on riigikogu E-Eesti ja Lairibavõrgu toeturühmade eestvedaja ja riigireformi probleemkomisjoni esimees.

Tanel Talve sõnul on igal juhul oluline, et nende valdkondadega kiiresti edasi tegeletaks ja et ei tekiks liiga pikka nn üleminekut ja pausi tegevustesse.

«Meie e-riik vajab hädasti põhjalikumat tööd ja panustamist, kogu meie elu sellest ju täna sõltub ja olen kindlalt arvamusel, et lisaks uutele arendustele tuleks põhjalikult üle vaadata kogu see arhitektuur, millel me e-riik püsib! Kui vundament ära laguneb pole ka uutest lahendustest ju kasu! Sellest kõigest võiks muidugi põhjalikult ja pikalt rääkida ja olen seda ka Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimehena korduvalt teinud,» lisas Talve.

Mis puutub Marju Lauristini võimalikku kandidatuuri IT-ministri kohale, siis Tanel Talve sõnul on Lauristin olnud Europarlamendis digivaldkonna arendamise osas suurepärane eestvedaja. «Hea meelega jätkaksin järgmise aasta maist tema tööd seal Brüsselis,» pakkus Talve.

IT-ministri ametisse sobiks Tanel Talve sõnul ka e-riigi Akadeemia ekspert Aare Lapõnin suurepäraselt - lisaks sellele, et ta on loonud meie praeguse e-maksuameti, on tal Tave sõnul väga lai silmaring ja kogemused.