Sõiduproov. Ford Fiesta ST: kuidas me Poolas ralli kiiruskatset sõitsime

Tõtt-öelda leidsime ta Kölnis Fordi tehaseväravast vaevu üles. Hot hatch’id ehk kuumpärad on siia maailma tulnud ikka edevuse pärast. Mistõttu ei oskaks oodata, et Fordi erk-kuum hot hatch kannab pruunikashalli värvikuube. See passiks luuraja garderoobi. Kuumpärade maailmas pole tagasihoidlikkus voorus! Härra Ford, kuidas see nüüd juhtus?

Me ei jää selle üle pikemalt juurdlema. Fiesta ST peab järgmise päeva õhtuks olema Varssavi aerodroomil, et järgmine seltskond saaks ta nagu teatepulga üles korjata ja Eesti poole sõidutada. Saksamaal võetakse kiirusepiiranguta Autobahn’e kui inimõigust ning me (Arteri ja Tehnikamaailma logistikatiim) asume hetkegi kaotamata seda õigust enda kasuks pöörama. Seekord teeb asja huvitavamaks fakt, et Fiesta ST jõuallikaks on 1,5-liitrine bensiinimootor. Milles iseenesest poleks midagi rabavat, kuid uus EcoBoost teeb Fordi ajaloos esimest korda kolmest silindrist koguni 200 hobujõudu (6000 p/min juures) ja 290 Nm pöördemomenti vahemikus 1600–4000 p/min.