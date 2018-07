Fotod: uue põlvkonna pakiautomaadid hakkasid jõudma Eesti kodudesse

CleverPod on Eesti esimene eramajadele mõeldud pakiautomaat, kuhu saavad pakke tuua kõik kullerid, aga ka naaber või möödasõidul olev sõber. Seda kõike selleks, et kui automaadi omanikku ei ole kulleri saabumise ajal kodus, ootavad pakid teda koju jõudes sõna otseses mõttes koduväravas. Esimesed pakiautomaadid paigaldati katsetamiseks juunis ja alates tänasest on kõikidel eramajaomanikel võimalus omale isiklik pakiautomaat tellida.

«Kellele meist ei oleks tuttav olukord, et telefon heliseb ning kuller teatab, et on ukse taga ja tahab pakki üle anda. Ning muidugi ei ole meid sellel hetkel kodus,» kirjeldas Cleveroni tegevjuht Arno Kütt. «Nüüd on võimalik panna oma maja ette CleverPod, mis sellised olukorrad hõlpsasti lahendab. Ja seda ka toidukauba puhul, mida tarbijatena järjest rohkem e-poest tellime.»

CleverPod FOTO: tootja

Nutikas pakikapp töötab paki vastuvõtupunktina nii ajalehtede, kullerpakkide kui ka e-poest tellitud toidu jaoks. Kapis on termokast, mis aitab hoida kulleri toodud toidukauba temperatuuri. Pakiautomaati saab avada väikesest nupust, mille saab kinnitada näiteks võtmehoidja külge, või mobiilirakenduse abil. Kui kuller automaati paki jätab, saab omanik selle kohta läbi mobiilirakenduse kohe teavituse.

«CleverPodi loomise taga on sama soov, millest sünnivad kõik teised Cleveroni tooted – tahame kinkida inimestele aega. Kui seni on meie pakirobotid mõeldud ettevõtetele, et nemad saaksid oma viimase miili tegevusi lõppklientidele mugavamaks teha, siis CleverPod on meie esimene toode, mis mõeldud otse tavatarbijale. Et nad ei peaks enam kunagi kulleri ootamisele aega kulutama,» rääkis Kütt.

CleverPod FOTO: Tootja foto

CleverPodi on võimalik rentida kuutasu eest, alates 14,90 euro eest kuus.

CleverPodi toimetavad posti, pakke ja kaupu kohale DPD, e-Coop, Omniva ja e-Selver.

DPD e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti kinnitas, et nende kullerteenus muutub partnerluse abiga klientide jaoks veelgi mugavamaks. «Kui praegu teab DPD klient kulleri tulekust tunniajase täpsusega, siis oma pakiautomaadi korral ei pea teda kulleri tulekul enam isegi kodus olema,» ütles Posti.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on partnerlus Cleveroniga Coopi jaoks loomulik samm, mis käib kaasas ettevõtte plaanidega kasvatada oma e-poe teenuste võimalusi ja kättesaadavust.

CleverPod FOTO: tootja

Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul usub Omniva saadetiste kättetoimetamise automatiseeritud lahendustesse ning testib paljutõotavaid innovaatilisi lahendusi.

«Cleveroni kodu-pakiautomaat on uudne võimalus, kuidas jõuda klientidele lähedale ning pakkuda neile mugavat teenust, kus inimene ei oota pakki, vaid pakk inimest,» ütles Arumeel.