Maailma vastupidavaima mobiili tootja: me tõesti loopisime seda betoonile

«Maailmas on viimase nelja-viie aastaga tekkinud tõeliselt häid mobiile ja enamasti tulevad need Hiinast ning on üsna odavad. Cat-mobiilide hind jääb kahtlematult tipptelefonide klassi, kuid selleks on ka mitmeid põhjuseid,» rääkis Cunningham.

Nimelt jääb uue mudeli hind näiteks Eesti operaatorite müügikanalites veidi alla 900 euro, kuid pole kahtlust, et selle erilised võimed kindlaid sihtrühmasid jäägitult võluvad.

«Oleme viimase kahe aasta jooksul kuulanud 50 000 Cat-mobiilide kasutajat – mis valdkondades nad töötavad, milleks nad telefone kasutavad, milliseid funktsioone nad vajaksid. Selgus, et 75 protsenti neist olid mures oma seniste tavatelefonide purunemise ja veekahjustuste pärast. Just see on olnud ka peamine põhjus, miks nad on otsustanud hankida endale midagi palju kindlamat,» sõnas ettevõtte esindaja.

CAT S61 FOTO: Aivar Pau

Juba telefoni välimust vaadates ja käes proovides ei teki kahtlust selle vastupidavuses, kolleegile testtelefoni üleandmiseks viskasin selle meelega kõrge kaarega üle toimetuse tema ette põrandale – esimene ehmatus oli suur, hetke pärast järgnes uudishimu ja siis üllatus. See telefon on purunematu.

«Me kuulasime neid, loopisime testide käigus oma seadet 26 korda 1,8-meetri kõrguselt betoonile, me lasime tal loksuda kivide ja tööriistade vahel, me panime ta tundideks 3 meetri sügavusele soolavette, me šokeerimise selle ekraani väga külma ja kuuma temperatuuri vahel kiirelt liigutades. Me proovisime selle puutetundlikku ekraani kasutada märgade sõrmedega,» selgitas tulemuseni jõudmist Peter Cunningham.

Kui kellelegi ütlevad midagi veekindluse standardi IP-näitajad, siis selles seadmel on need nii 68 kui 69. Tund kolmemeetrises vees, täielik tolmukindlus, peab vastu tugevale vibratsioonile. Aga see kõik on välimus.

CAT S61 FOTO: Tootja foto

Tõsise töölooma teeb seadmest tarkvara ja andurid.

«Juba S60 oma esimese termokaameraga oli meie jaoks väga edukas toode ja me müüsime seda enam kui pool miljonit ühikut. Saime ka teada, milleks seda enim kasutatakse. Näiteks Saksamaal uuriti selle abil enim, kas tsement on juba piisavalt kuiv, et ehitustöödega jätkata,» rääkis Cunningham. «Saime teada, et Lõuna-Aafrika hotellide turvamehed kasutasid seda soovimatute külaliste tuvastamiseks pimedas. Oli ka juhus, kus avarii tagajärjel lömastatud sõiduki lähedalt põõsastest tuvastati Cat-mobiili termokaamera abil veel kaks sõidukist väljapaiskunud ellujäänut. »

Niisiis termokaamera. Selle tööpõhimõte on lihtne: kõik esemed universumis neelavad ja toodavad soojusenergiat ning kaamera ülesandeks on anda sellele inimsilmale nähtav visuaalne vaade. S61 suudab selliseid objekte tuvastada ligi 30 meetri kauguselt. Temperatuurivahemik, mida S61ga eristada saab on -23 kuni +400 kraadi. Kasulik töövahend isegi suitsu ja tules töötavatele tuletõrjujatele. Või näiteks ka automootorite parandajatele.

Just termopiltide kvaliteetselt nägemiseks on mobiili ekraan nüüd FHD kvaliteedis (1920x1080px) ja lisatud on ka kuva reaalajas edastamise võimalus.

Selle foto põhjal pole kahtlust, et kohv mu tassis on veel soe:

Postimehe kohvikruus läbi termokaamera FOTO: Aivar Pau

Aga tootja – USA rasketööstus- ja töövahendiettevõte Catpillar - sai teada ka seda, et töötajate jaoks on äärmiselt oluline õhukvaliteet nende ümber ning võimalus hinnata objektide omavahelisi kaugusi. Nii lisatigi S61-le õhukvaliteedi sensori ja laserkiire.

Tulemuseks on täiesti unikaalne seade. Suudab tuvastada reaalajas orgaaniliste ühendite osakeste osakaalu ning kui see näitaja ületab lubamatu piiri, siis annab sellest kasutajatele teada. Lisaks objektide kauguse mõõtmisele suudab mobiil nüüd kiirelt ja väga täpselt välja arvutada ka nende vahele jääva ruumi pindala.

Seade jooksutab Androidi uusimat platvormi. Aku peab vastu vähemalt kaks ööpäeva ning selle abil saab laadida ka teisi ühildatavaid seadmeid. Mobiili 16-megapiksline kaamera teeb 4K-kvaliteediga videoid.

Tehniline spetsifikatsioon on kokkuvõtvalt järgmine: