Suvi on kohal ja paljudele Maarjamaa elanikele tähendab see veemõnude hooaja algust. Olgu siis vee sees või vee kohal paadis, jahis ehk laevas. Kaunid hetked veeääres aga lausa kutsuvad kasutama telefonikaamerat. Telefonidele aga on teatavasti sissekodeeritud soov kõige sobimatumal hetkel kasutaja näppude vahelt või taskust vette pudeneda, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.