Nutitelefonid on võimekad ja palju võimalusi omavad seadmed, kuid nendega käib kaasas ka terve hulk erinevaid omadusi märkivaid lühendeid. Kuigi paljude jaoks on need lihtsasti mõistetavad, leidub siiski ka kasutajaid, kes selles lühendite rägastikus nii hästi ei orienteeru. Seega kirjutamegi mõned neist nüüd lahti, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.