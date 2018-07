Video: Rootsi hävituslennukid pommitavad metsatulekahjusid

Esmapilgul võrdlemisi veidrana tunduva idee taga on tegelikult töötav loogika: Gripen hävitajate poolt alla visatud GBU-49 laserjuhitavad pommid tekitavad plahvatuse käigus niivõrd tugeva lööklaine, et kustutavad leegid ära. Teatud mõttes on see võrreldav tordilt küünla puhumisega. Samamoodi kustutatakse tulekahjusid näiteks naftamaardlates.