Suur ülevaade: mis kasu on Eesti riigil idufirmadest

Eestis on Startup Estonia andmeil 550 startup-ettevõtet nng neis saab tööd kokku 3369 inimest. Töötajate arv on kasvanud möödunud aasta sama perioodiga 721 võrra ehk 27 protsenti.

Kõige enam lõi aasta esimese kuue kuuga Eestis töökohti Transferswise, kus leidis tööd 120 uut inimest. Taxify palkas Eestis 34, Pipedrive 28, Monese 25 ja Starship 19 töökohta. Selles TOP5-s on uustulnukaks eestlaste loodud Briti fintech-ettevõte Monese, mille Tallinna kontoris on tööl 77 inimest.

«Võime öelda, et oleme Eesti startupinduse kuldeas. Suured laienevad jätkuvalt kiiresti ning väiksed on võimelised toitma oma äri ammutades turu kõrvaltoimest teadmisi ja inimesi,» rääkis Transferwise’i endine tootejuht ja praegune startuppide nõustaja ja investor Martin Sokk.

Mis puutub tasutud tööjõumakse, siis esimesel poolaastal laekus neid Eesti idufirmadelt meie riigieelarvesse 20,8 miljonit eurot, mis tähendab 25-protsendist aastast kasvu. Möödunud aastal oli see näitaja 16,6 ja veel aasta varem 12,6 miljonit.

Startup Estonia andmeil on selgunud ka üks kummaline asjaolu: startupid maksavad ühe töötaja pealt keskmiselt koguni kaks korda rohkem tööjõumakse kui kõik teised Eesti ettevõtted. See viitab kindlasti ka asjaolule, et startupid loovad palju kallimaid töökohti, kui muu ettevõtlus.