Järgmisel aastal tuleb müügile esimene elektriline Harley-Davidson

Ettevõte hakkas LiveWire kallal töötama juba 2014. aastal, kuid projektis tehti aastate jooksul hulganisti muudatusi, sest tehnoloogia areneb selles valdkonnas lihtsalt niivõrd kiiresti. Just sellel põhjusel on veninud ka masina välja laskmine. Harley-Davidsioni sõnul on tegu vaid esimese mudeliga tervest elektriliste mootorrataste seeriast.