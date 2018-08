Tehtud! Eesti kaitsevägi lõi küberväejuhatuse

Küberväejuhatuse suuruseks on esialgu koguni 300 teenistujat ning lisaks kasutatakse tulevikus kuni 200 IT-teadmistega ja teiste oskustega ajateenijat, keda juba praegu on kasutatud üha rohkem küberuumis operatsioonide läbiviimisel.

Esialgu on plaanis kaitseväe kübervaldkonnas kasutada kuni 30 ajateenijat. Põhikohaga teenistujaid palgatakse lähiaastatel juurde 60 ning nende palk võib olla suuremgi, kui väejuhatuse ülemal. Kokku saab väejuhatuse suuruseks olema seega ligi 600 inimest, kelle relvaks pole reeglina automaat ega granaat vaid arvuti.

«Küberväejuhatuse peamine ülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi valitsemisala juhtimistoetuse korraldamiseks,» ütles küberväejuhatuse ülem Andres Hairk väejuhatuse asutamise tseremoonia eel.

Operatsioonide all tuleb tema sõnul silmas pidada küberkaitseoperatsioone, IT-teenuste toimimise tagamist ja – nagu märgitud - ründeoperatsioone.

«Sama oluline, kui on kaitsta oma infosüsteeme, on ka osata neid vaadata vastase pilguga – ehk siis neid rünnata. Läbi selle oskuse saame me teadmise, kuidas paremini kaitsta oma süsteeme, ent samas – kui peaks kunagi sõja või relvakonflikti ajal vaja minema -, siis saame seda vimet kasutada ka kaitseväe sõjaliste operatsioonide toetuseks läbi küberruumi,» rääkis kolonel Hairk.