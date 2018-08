Samsung andis välja uue tahvelarvuti

«Uue tahvelarvuti eesmärgiks on pakkuda kasutajatele veelgi rohkem lahendusi, mis lubaksid neid kasutada tahvelarvutit vajadusel sülearvuti asemel. Selleks on Tab S4-le esmakordselt lisatud Samsung Dex funktsioon, mis loob kasutaja jaoks tavalise arvutiga sarnase kasutajaliidese, et kodust või töölt eemal olles oleks võimalik vajalikud asjad alati ära teha,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Varem on Samsung Dex lahendust saanud kasutada vaid telefonidel. Kui telefon tuli aga Dex-i kasutamiseks ühendada spetsiaalsesse telefonialusesse, siis S4 tahvelarvuti puhul seda tegema ei pea.

Tahvlis saab muuta ka rakendusakende suurust ning tõsta teksti ja muud sisu eri rakenduste vahel kiirteedega klaviatuuril. Lisaks on Tab S4 ühilduv HDMI adapteritega, seega on tahvelarvutit võimalik kasutada ka teise ekraanina.

Koos Tab S4 tahvelarvutiga tuleb kaasa S Pen pliiats, millega on võimalik tahvelarvutisse märkmeid teha, joonistada, teksti tõlkida või lihtsalt niisama ringi liikuda. Samuti on olemas Samsung Live Message funktsioon, millega on võimalik mõni emotikon või muu sümbol ise valmis joonistada ja liikuval kujul mõnele tuttavale saata.

Aksessuaarina on Tab S4 tahvelarvuti juurde võimalik muretseda Book Cover Keyboard, mis on kaas tahvelarvutile, mis on samal ajal ka klaviatuur.

S4 aku mahutavuseks on 7300 mAh ning see on varustatud kiirlaadimisfunktsiooniga.

Ekraaniks on Tab S4 tahvelarvutil 10,5-tolline Super AMOLED (sAMOLED) ekraan 2560x1600 resolutsiooniga, mis tähendab 287 pikslit tolli kohta (PPI). Samuti on tahvelarvutil AKG kõlarid Dolby Atmos ruumilise heli funktsiooniga.

ANDMED:

Ekraan: 10.5” WQXGA (2560x1600) sAMOLED

Kiibistik: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Octa Core (2.35GHz + 1.9GHz)

LTE tugi: LTE Cat.16 CA

Mälu: 4GB + 64GB / 256GB, microSD kuni 400GB

Kaamera: 13MP AF + 8.0MP, välk

Ühenduvus: USB3.1 (Type C), POGO

Sensorid: Akseleromeeter, kompass, güroskoop, RGB, lähedussensor, silmaiirise skanner, Hall sensor

Juhtmevaba ühenduvus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE: 4X4 MIMO / Wi-Fi: MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.0

GPS: GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO

Mõõtmed, kaal: 249.3 x 164.3 x 7.1mm, 482g (Wi-Fi) / 483g (LTE)

Aku: 7,300mAh, Fast Charging kiirlaadimine

Operatsioonisüsteem: Android 8.1

Video: Salvestab: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps