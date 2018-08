Facebooki turvaboss läks minema

39-aastane Stamos töötas Facebookis 2015. aastast ning ta jätab ettevõtte 17. augustil. Intervjuus New York Times’ile ütles ta, et need olid tema jaoks väga rasked aastad. Facebooki postituses lisas ta, et on ta on uhke, kuna on töötanud maailma kogenenuimate ja pühendunumate turvaprofessionaalidega ühes kõige keerulisemas ohukeskkonnas, kus üks tehnoloogiaettevõte võib tegutseda.