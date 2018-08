FOTO: Telia

Rakendused, ehk äpid on nutitelefonide lahutamatuks osaks. Võiks isegi öelda, et just tänu rakendustele on nutitelefonid nii võimausterohked ja universaalsed nagu nad on, ehk teisisõnu nutikad. Erinevaid äppe on muidugi loodud miljoneid ning mõned neist on kasulikumad, samas kui teised aitavad lihtsalt aega surnuks lüüa või meelt lahutada, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Järgnevalt aga 5 kodumaist rakendust, mis märkamatult igapäevaelu ja toimetusi tõepoolest lihtsamaks muudavad. Enamik neist eeldab küll ühe või teise ettevõtte kliendiks olemist, kuid see ei muuda rakendusi halvemaks. Kõik need on saadaval nii Androidile kui iOS-ile.

Eesti Energia

Elektrit kasutame me igapäevaselt kõik. Need tarbijad aga, kes on Eesti Energia kliendid, saavad oma nutiseadmes kasutada Eesti Energia äppi. Rakenduse abil on võimalik saada ülevaade oma elektritarbimisest, seda eelnevate perioodidega võrrelda ning uurida ka hetkel kehtivat elektrihinda. Nii saab energiamahukad toimetused ajastada selleks ajaks kui elekter on odavam. Lisaks võimaldab rakendus ülevaadet ka oma lepingust aga ka elektriarvete vaatamist ja otse äpis tasumist.

Pank

Nii nagu me ei saa elektrita, ei saa me tänapäeval ka pankadeta. See tähendab, et ka pangad on kolinud meie nutiseadmetesse ja pakuvad rakenduse abil võimalust igapäevasteks pangatoiminguteks. Teisisõnu on kõigil suurematel pankadel tänaseks päevaks oma äpp, mille abil saab vaadata kontojääki ja teha ülekandeid. Kõige lihtsam on raha saata sama panga kliendile, kes samuti rakendust kasutab ning on ka sinu telefoni kontaktide hulgas. Sellisel juhul tuleb vaid valida kontakt ning summa ja ülekanne ongi tehtud. Muudel juhtudel tuleb läheneda traditsioonilisemalt ehk sisestada saaja nimi, konto number, summa jms. andmed. Lisavõimlausena saab rakendusest ülevaate veel oma pangakaartidest, kiire ligipääsu valuutakurssidele ja investeeringutele ning info lähimate automaatide ja kontorite kohta.