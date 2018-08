Ometi on olukordi, kus tugev turvalisus võib isegi seadme seaduslikule omanikule luupainajaks muutuda. Ehkki Apple kasutab oma iPhone’ide juures üha enam biomeetrilisi tuvastusvahendeid nagu sõrmejälg ja näotuvastus, mängib ka nende juures olulist ja elulist rolli ekraaniluku parool. Paraku on see parool ka turvaahela kõige nõrgem lüli. Inimene ei saa unustada ära oma sõrmejälge ning nägu on üldiselt äratuntav ka peale mitmepäevast pidutsemist. Küll aga pole peale mitmepäevast pidutsemist haruldane olukord, kui ei tule enam telefoni ekraanilukk hästi meelde. Või on vahepeal pisut pidusena tulnud pähe geniaalne mõte ekraaniparool välja vahetada. Või on mõni lähikondlane või pooltuttav üritanud vahepeal telefoni omavoliliselt avada ning mitmete valede paroolide sisestamisega telefoni lihtsalt lukustanud. Põhjuseid telefoni lukustumiseks on mitmeid, kuid probleem on üks. Ja valus – te ei pääse enam oma armsa nutiseadme sügavustesse. Õnneks pole see mure lahendamatu, juhul, kui teil vähemalt oma Apple ID ja parool meeles on. Taastamisprotsess on pisut tüütu, kuid vältimatu.