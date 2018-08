Tele2 sulgeb vanu pakette ja tõstab märgatavalt hindu

Kirjas seisab, et alates 01.09.2018 uuendatakse pakette Euroopa 2.0 ning Multipakett 3.0 ning lisaks lõpetab Tele2 järgmised interneti lisateenused kõnepakettides

Näiteks teatas üks Tele2 klient, et tema Lastepakett asendatakse paketiga «Personaalne Pakkumine 2.0 Eesti», mis on aga kahe euro võrra ehk poole kallim. Ühel teisel kliendil asendatakse senine Nuti 3.0 pakett uue paketiga Multipakett 3.0 ning see toob kaasa hinnatõusu 1,5 eurot.