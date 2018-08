Äike lõhkus 1000 Telia kliendi seadmed

«Äikesest mõjutatud võrgusõlmede taga on klientidel välja vahetatud 930 ruuterit. Lisaks on tehnikud teinud klientide juurde kokku ligi 600 visiiti, mille käigus on peamiselt välja vahetatud ülepingekahjustusega kliendiseadmeid. Veel oleme parandanud sidekaabli pesasid ja vahetanud välja ülepinge kaitsmeid, mille puhul on kliendiseadmed jäänud terveks ning mis on ka ülepinge kaitsmete tööpõhimõte,» selgitas Telia Eesti tehnilise toe osakonna juht Reimo Känd.

Tema sõnul esineb tihti ka seda, et kliendid on kenasti enne äikest oma seadmed võrgust lahti ühendanud, kuid hiljem valesti kokku pannud.

«Selle vältimiseks on soovitatav ühendada nii toide kui ka side kaabel lahti seina pistikust, mitte seadmete küljest. See on kõige lihtsam ja kindlam lahendus – nii ei tekita kaablite tagasi ühendamine hiljem segadust,» ütles Känd.

Piirkondade lõikes on sel kevadel ja suvel olnud äikese mõju kõige tuntavam viiel korral:

16. aprill Hiiumaa – äikese tõttu ca 190 kliendi kodused seadmed kahjustatud

18. mai Põlva – äikese tõttu 36 kliendi kodused seadmed kahjustatud

2. juuni Viljandi – 220 kliendi seadmed äikesest kahjustatud

4. juuni Paide – 114 kliendi seadmed äikesest kahjustatud.

15. juuli Pärnu – 104 kliendi seadmed äikesest kahjustatud.

Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme soetamise kulud enda kanda.

Kuidas koduelektroonikat äikese ajal kaitsta?

Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada

Soeta piksekaitsmega voolujuhe

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge ikkagi kuhugi maandada. Samas peab märkima, et pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda. Nimetatud ülepingekaitsmeid saab soetada suurematest ehitus- ja elektroonikakauplustest ning mobiilioperaatorite e-poest.

Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

Seadmete taasühendamisel varu kannatust