Jobbaticali aasta: 100 Eestisse toodud spetsialisti ja 2 miljonit eurot kahjumit

Jobbatical OÜ käive kasvas möödunud aastal kolm korda võrreldes 2016. aastaga, mil see näitaja oli 63 337 eurot. Meeskond kasvas mullu 17 täiskohaga töötavalt inimeselt 28 inimesele. Ettevõte maksis 337 058 eurot tööjõumakse, mis moodustab 2 protsenti kõigi eesti idufirmade poolt makstud maksudest.

Platvormil külastas möödunud aastal üle 827 654 kasutaja 196 riigist, mis on 42 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Kõige enam oli Jobbaticali platvormil kasutajaid USAst, Indiast, Filipiinidelt, Suurbritanniast ja Brasiiliast. Värbamisteenust pakuti 223 ettevõttele.

Mis puutub ettevõttesse investeerijatesse, siis nimekaimad neist olid Union Square Ventures Ameerika Ühendriikidest (kelle investeeringute hulka kuuluvad ka Twitter, Kickstarter ja Etsy), Jaapani üks juhtivaid tehnoloogia investoreid Mistletoe Inc, Austraalia investor Airtree VC ning Eesti Tera Ventures.

«Möödunud aasta suuremate edusammude seas oli kindlasti investeering, mis tõi Eestisse 3,4 miljonit eurot. Aga sama oluline on see, et oleme Eestisse toonud ajal, mil enamikes maailma riikides valitseb tööjõupuudus ja selle meelitamisega tegeletakse järjest agressiivsemalt, sellisel arvul tippspetsialiste,» sõnas ettevõtte asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks.