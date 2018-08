Sõiduproov. Honda CR-V: Hea kasvatus

Millal see nüüd oligi, kui esimene Honda CR-V koosteliinilt tuli ning edulugu võis alata? Ammu, ütlete? Jah, 1995 oli tõesti ammu. Palju, palju vähem inimesi uskus siis, et Maa on lame. Neil ilusail päevil oli CR-V koos Toyota RAV 4-ga üks esimestest, kes linnadžiipide stardijoonelt minema sai. Siis ei osanud buumi keegi ennustada. CR-V ei ole oma algusega võidetud edumaad kunagi käest andnud. Alati läbimõeldud, mõõdukalt uuenduslik, mitte ealeski asjatult eksperimenteeriv. CR-V-d hoitakse kindlal kursil. Edu valemis võib ka üks tühine arvutusviga võtta kiirelt tuurid üles ja kellele seda jama siis vaja on!