Tele2 võtab kõigi klientidega, kes kannatada said, personaalselt ühendust. Ettevõte vabandas veel kord kõigi oma klientide ees, kes ei saanud rändlusteenuse rikke tõttu teenuseid kasutada.

Esimesed teated probleemidest välismaal helistamisel, sõnumite saatmisel ja andmeside kasutamisel said alguse juba eile kella 12.30 paiku, osade klientide andmeil juba hommikust. Tele2 ise on seni keeldunud vastamast küsimusele, millal rike algas. Juhtumist andis ettevõte avalikkusele Facebooki postituse teel teada alles eile õhtul kell 18:21 ja pressiteatega kell 20.48. Klientidele otse midagi ei teatatud.

Täna andis Tele2 teada, et võrguprobleemi allikaks on partner, kelle teenuste kaudu tagatakse välismaa operaatorite võrkudega ühendumise.

«Selleks partneriks on Šveitsi ettevõte Comfone, kes on üks maailma suurimaid – ja kuni antud hetkeni usaldusväärsemaid – tegijaid oma valdkonnas. Probleem esineb nende süsteemides, mis tagavad meie klientidele välismaal teiste operaatorite võrkudega ühendumise,» teatas Tele2.

Tele2 märkis täna kell 13, et ei suuda täie kindlusega öelda, millal probleem lahenduse saab. «Me teame, et probleemi lahendamisega tegeletakse palavikuliselt. Ööl vastu laupäeva õnnestus süsteeme uuendada, kuid see ei taganud probleemi lõpliku lahenemist,» seisab Tele2 vastuses.