Proovisõit: VW Touareg 2018 – see on maastur

Volkswagen Touareg FOTO: Aivar Pau

Kuni selleni välja, et – ma küll ei tea, milliste näitajate põhjal -, aga ühel hetkel avastan rooli taga oleval ekraanil sulaselges eesti keeles oleva teate, mis väidab, et on tuvastatud minu väsimus ja aeg on kerge puhkepaus teha. Ju siis olin hetkeks liiga palju autojuhtimise masina otsustada jätnud. Selle autoga sõites pole vähimatki kahtlust, et isejuhtivate autode aeg pole kaugel ning see isejuhtimine saab olema märksa täpsem, keskendunum ja töökindlam, kui üksinimene seda roolis olles olla võiks.

Kui midagi peaks aga ikkagi viltu minema, siis lisavarustusse kuuluv ennetav reisijate kaitsesüsteem piirab tuvastab kokkupõrkeohu ja võtab automaatselt kasutusele kaitsemeetmed, pinguldades turvavööd, liigutades istmed püstisesse asendisse ning sulgedes kõik aknad ja kallutatava klaasist panoraamkatuse.

Ruumi on selles automürakas vägagi piisavalt ka tagaistujatele:

FOTO: Aivar Pau

Mootorist, veermikust ja kiirendusest ka veidi. Õhkvedrustus, neljarattavedu ning elektromehaaniline õõtsumise stabiliseerimine, aktiivne nelja ratta juhtimisvõimalus, veojõu aktiivne ümberjagamine, kaheksakäiguline DSG automaatkäiguskast – see kõik on taustateadmine. Nagu ka mootori andmed: 3.0 V6 diiselmootor, millel hobujõude koguni 286 ja pöördemoment 600 nm.

Reaalses maanteeliikluses tähendas see erakordset stabiilust sõidurajahoidmisel ning kurvide läbimisel ning mis eriti muljetavaldav – möödasõitu sooritas muutub see muidu nii koguka ja rahuliku liikleja mulje jättev hiiglane tõelise ratastel lennukiks. Ehk siis: tavakiiruselt möödasõidu ajaks kiiruse ülevõtmine on nauding, mida lihtsalt peab tundma – kasvõi seepärast, et tunda, kuidas selg mõnusalt istmesse vajub.

Vaatamata koguni enam kui kahetonnisele raskusele (pikkus 4,8 meetrit, laius 1,9, teljevahe 2,9) on masina kiirendus nullist sajani 6,1 sekundit. Maksimumkiiruseks seejuures 235 km/h.

Mis puutub linnaliiklusesse, siis foori tagant kohalt äravõtmine on tal gaasipedaali liigselt survestamata vaoshoitud ja mõõdukas, ehk veidi uimanegi. Veidigi rohkem pedaalile vajutades toimub juba teadagi mis :) Ja seda siis diiselmootoriga, ent juba tootmise järgmises etapis lubab Volkswagen ka V6 bensiinimootori (250 kW/340 PS) mudelit ning … veelgi võimsamat V8 turbodiiselmootoriga (310 kW/421 PS) mudelit.

Keskmine kütusekulu jääb praegu mõistliku 6,6 liitrit sajale kanti. Linnas ütleb VW selleks näitajaks 7,7. Paak on hiiglama suur ja mahutab 90 liitrit diislit.

Pehmematest teemadest rääkides: tõsine mugavuspomm on ette-taha liigutatavad peatoed. Selg selle masina õhku läbilaskvate nahkistmetega niiskeks ei tõmbu. Kliimaseade on kahesüsteemne, kahe esiistme vahe on aga nii suur, et kõrvalistuja jääb vähemalt korvpalluri käe kaugusele. Sisevalgustus koos ambiendiga loob mõnusa õhkkonna. Nahka on kõikjal.

Volkswagen Touareg reguleeritavad peatoed FOTO: Aivar Pau

Pagasiruumi mahutavuseks on tavaseisus 810 liitrit ja allalastud tagaistmetega 1800 liitrit, nagu näha, mahuvad ära ka katuseraamid. Avaneb ja sulgub pagasiruumi kaas automaatselt, lisavarustusena saab iseenesest sulguma panna ka pooleldi sulgunud juhiistme.

FOTO: Aivar Pau

Mis puutub rehvidesse, siis on Goodyear teatanud, et nende suve- ja talverehvid kuuluvad nüüdsest uue Volkswagen Touaregi standardvarustusse.

«Uue Volkswagen Touaregi standardvarustuses pakutavate rehvide seast leiab erinevaid varustuslahendusi igale hooajale ja teeolustikule. Meie rehvid tagavad ohutuse, hea sooritusvõime, mugavuse ning sõiduelamuse kõigil teedel ja kõigis ilmastikutingimustes kogu aasta vältel,“ ütles Goodyear Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika standardvarustuse rehvide valdkonna tegevdirektor Nick Harley hiljutises teates.

Täpsemalt on rehvivalik järgmine:

Suverehv Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/65R18 106W XL Suverehv Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108W Suverehv Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 255/55R19 107W Suverehv Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 285/45R20 108W Suverehv Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 285/40 R21 109Y Talverehv UltraGrip 8 Performance 255/60R18 108H Talverehv UltraGrip 8 Performance 285/45R20 112V XL