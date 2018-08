Lekked ja videod: kõik, mida teame Samsungi uuest mobiilist

Portaali Sammobile käsutusse sattunud reklaamvideo kohaselt võib salvestusmahtu sellel seadmel olla koguni 512 GB:

Samas pole pilveteenuste ajastul see kindlasti ainus omadus, mis inimesi endale kallist telefoni ostma ajendaks. Niisiis tuleb üle vaadata ka teised lekkinud infokillud.

Peamisi täiendusi sisu poolelt oodatakse muidugi omadustes, mida võib kokku võtta mõistega tehisintellekt. Kaamera puhul tähendab see näiteks pildistatavate objektide äratundmist ja sellest lähtuvalt sätete automaatlaadimist. Äppide puhul aga seda, et vähekasutatavad rakendused kulutaksid võimalikult vähe akut ja mälu.

Kuna Note-seeria mobiilid on varustatud puutepliiatsiga, siis peamise uuendusena on räägitud sellest, et S Pen on nüüd telefoniga ühendatud üle bluetoothi ja seega saab ekraani juhtida ka mõninga distantsi tagant.

Täna on Venemaalt internetiavarustesse jõudnud telefoni väidetav karbi tagakaas, millel kirjas mõningad teised tehnilised näitajad.

А вот и он. Пока корейцы готовятся к мировой презентации в Нью-Йорке, новенький Samsung Galaxy Note9 уже лежит в российских магазинах. Теперь известны все характеристики до анонса 👌 pic.twitter.com/Dj51ohBUxZ — Dmitriy Ryabinin (@dryab) August 3, 2018

QHD kvaliteedis sAMOLED ekraani suuruseks on selle kohaselt koguni 6,4 tolli. Kusjuures külgede kuvasuhteks on juba 19,5:9, mis tähendab, et mobiilid muutuvad veel piklikumaks.

Duubelkaamera objektiividel on megapiksleid 12 +12 ja automaatselt muutuva ava suurus hämaras pildistamiseks suurepärane f/1,5-2,4. Suurepärane on ka aegluubis videote tegemisel kaadritihedus – 960 kaadrit sekundis.

RAM on suurepärased 6GB ning kiirlaadimisega aku mahutavuseks 4000 mAh. Nagu öeldud, siis võib tulla seade kas 512 või 128 GB salvestusmäluga. Mälukaardi abil on see laiendatav aga koguni 1TB-ni, mis tähendab, et tegelikult pole pilveteenustega vaja oma telefoni sisu enam jagada.

Jätkuvalt on mobiilil AKG toodetud stereokõlarid ja kõrvaklapid. Olemas on juhtmevaba laadimine ja IP68 vee- ja tolmukindlust.