Robotex muutus tasuliseks ja fännid on pettunud

Portaali Geeniuse poole pöördunud osaleja, kes märkis, et kuna Robotex on aastaid olnud koht, kus erineva sotsiaalmajandusliku staatusega isikud saavad robotite ehitamises ja nendega võistlemises kätt proovida, siis tundub nii suure osalustasu kehtestamine eriti valus ja muudab ürituse sisu.

«Robotex on olnud ka koht, kus lapsed/noored teemaga tutvuvad. Kokkuvõttes on väga kurb, kui üritusele kehtestatakse kõrged osavõtu- ja piletitasud ja ehk oleks võimalik teemat laiemalt arutada,» lausus ta.

Robotexi Facebooki lehel on sõna võtnud ka mitmed teised huvilised, kes on märkinud, et kehtestatud 50 eurone tasu ühe roboti kohta on liiga suur.