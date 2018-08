Veriff'i arendusjuhiks saab Skype'i eksjuht

“Usaldusväärsete suhete loomine virtuaalsetes keskkondades on kitsaskoht, mille lahendamine on endiselt suur väljakutse. Ometi põhineb virtuaalne äri usaldusel. Skype’i eesmärk oli tagada, et kõik maailma inimesed saaks omavahel tasuta suhelda videokõne vahendusel. Pipedrive teeb sadade tuhandete müügiinimeste elu lihtsamaks nii, et nad saaks keskenduda oma põhitegevusele. Veriff võimaldab luua internetis usaldusväärseid suhteid konverteerides isikut tõendav dokument turvaliselt digitaalseks identiteediks – inimene kuhugi liikuma ei pea, piisab vaid dokumendist ja nutiseadmest,” rääkis Paananen.