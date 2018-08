TOP6: Milline mobiil osta koolijütsile

Eelduseks võtsime, et põhimälu ehk RAM ei tohiks seadmel olla alla 3GB, kuna me ei taha ju keegi, et lastel jääks esimese seadme põhjal mobiilist mulje, kui venivast ja hanguvast riistapuust. Ekraani suurus ei tohiks me meelest eriti ületada 5,6 tolli ning hind 300 eurot, eriti hea on seejuures veekindluse olemasolu.