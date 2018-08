Tumedad pilved Robotexi kohal

«Me omalt poolt teeme Cleveron Challenge'ga ka kõik, et huvi tootearenduse ja robootika vastu kasvaks ning ei ole välistatud, et toetame Robotexi ka sel aastal, kuna robootikat peab Eestis arendama, reklaamima ja järelkasvu harima,» lisas Reelika Maranik.

Korraldaja raputab tuhka pähe ja ei välista tasude tühistamist

MTÜ Robotex üks eestvedajaid Sander Gansen (endine Shipitwise’i töötaja) tõdeb, et tõepoolest ollakse jõudnud kahetsusväärsesse olukorda, kus rahvusvahelise kasvu tulemusena ei taha kohalikud väikeettevõtted kohalikku üritust enam nii palju toetada.

«Variant oleks, et avalik sektor, sh ülikoolid, ministeeriumid ja muud asutused hakkaksid meid veel suuremalt toetama, nähes Robotexis rahvusvahelist turunduskanalit. Nad juba teevad seda. Kuid oleks vaja veelgi suuremat toetust. Või et räägiksime ära rahvusvahelisi ettevõtteid ja fonde, et neil siiski tekiks huvi Eestis toimuvat Robotexi toetada ja üldist Robotexi võrgustikku toetada,» ütles Gansen Postimehele.

Gansen tõdes, et tegelikult ei saa Robotex enam elada üksi toetuste peal, vaid keskenduda rohkem nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ettevõtetele suurema väärtuse pakkumisele, et nad näeksid ürituses kanalit, mis aitaks neil leida talente või teha turundust.

«Aga loomulikult jätaksime võimaluse korral kõik nii nagu oli ehk tasuta, kuid kahjuks on ka rahvusvahelisest kasvust olenemata Robotex muutunud piisavalt suureks, et me ei saa seda enam teha põlve otsas, vaid peame investeerima siia kümnete inimeste töötunde ning suuremate hallide renti ja ülesehitusse, mis kõik võtab rohkem raha, kui Eesti toetajatelt üksi tuleb,» märkis ta.

Gansen tunnistas, et korraldajate kommunikatsioon ei olnud Eesti siseselt senini piisav ning nad polnud arvestanud osade inimeste väga suure robotihuviga, kuid nüüdseks on mõlemad küsimused arvesse võetud ja osaliselt juba lahendatud.

Ta ei välistanud ka seda, et tasud ikkagi üldse ära kaotatakse. «Lühidalt, jah, kui partnereid tuleks piisavalt juurde või olemasolevad toetaksid suuremate summadega, siis saaks teoreetiliselt osalustasu ära jätta või kordades vähendada,» ütles ta.

Robotex Internationali tegevjuht Ave Laas lisas, et enne osalustasude kehtestamise otsuse langetamist konsulteeriti mitmete kogenud juhendajatega erinevatest ringkondadest ja ettepanek osalustasu kehtestamiseks tuligi just nende poolt.

«Seda peamiselt seetõttu, et osalustasu tõstab tõenäosust, et Robotexil osalemist võetakse tõsisemalt ja pühendunumalt ning see omakorda mõjutab positiivselt sündmuse, sealhulgas võistluste ja võistlejate, üldist kvaliteeti,» rääkis Laas.

Robotex International 2018 toimub juba ligi saja päeva pärast novembri lõpus - 30. novembrist 2. detsembrini Tallinnas. Päris pisikestele on esimesed võistlused (Insplay Roboliiga ja LEGO WeDo) osalustasuta. Lisaks on sellel aastal tasuta ka Tüdrukute tuletõrjumise võistlus ja Taxify Challenge võistlus.

Ürituse partnerid on teiste hulgas Starship, Startup Estonia, Taxify, Elisa, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.

TOETAJA KOMMENTAAR

Mailiis Ploomann, Elisa telekomiteenuste juht ja Robotexil Elisa AI-challenge'i korraldaja

Elisa on ka tänavuse Robotexi toetaja, kus lööme kaasa nt tehisintellekti valdkonnas. Tahame omaltpoolt panustada robootika arengusse just siin Eestis ja Eesti lapsi silmas pidades. Meie põhjamaine kaine mõtlemine ja tugev reaalainete taust loovad ülisoodsa pinnase globaalselt konkurentsivõimeliseks teaduspõhiseks kompetentside ekspordiks. Füüsiliselt Eestist lahkumata. Selleks et meie lastel oleks kohe maailm avaram ning lihtne tee maailma teistele suurtele turgudele, on väga tervitatav kui see tee saab alata nö koduõuest.