Siim Sikkut valiti maailma 20 mõjukaima e-valitseja hulka

Apolitical valis poliitikakujundajate, teadlaste, riigiesindajate, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate esindajate hulgast 100 inimest, kes on oma tegevusega kõige enam mõjutanud ja arendanud e-valitsusi. Statuudi kohaselt töötavad need inimesel selle nimel, et tagada avalike teenuste toimimine kasutades maksimaalselt digitaalsete tehnoloogiate võimalusi.

«See on tunnustus me tiimidele MKMist, RIAst, teistest valitsemisaladest, kes Eesti e-riiki pühendumusega ülal hoiavad ja muudkui edasi arendavad,» rääkis ta MKMI ajaveebis. «Minu jaoks näitab Apoliticali antud tiitel, et vaatamata kodumaiselt aeg-ajalt kõlavale kõhklusele, ajame me MKMi ja valitsusega e-Eesti ehitamiseks õiget asja.»