Vaata uuesti: Samsungi esitles uut äritelefoni Note9

Lühidalt põhilised omadused kokku võttes on telefonil6,4-tolline Super AMOLED, AKG seadistatud stereokõlarid Dolby Atmos ruumilise heli toega, bluetooth-ühendusega puutepliiats, 6 GB muutmälu ja salvestusruum sõltuvalt hinnast kas 128 GB või 512 GB.

Telefonil tagaküljel on kahe kaamera süsteem, millest üks kohandab objektiivi ava vastavalt välistele valgusoludele (Dual Apteture lens). Objektiivi ava saab olla kas F1.5 või F2.4 ning seda saab sättida kas manuaalselt või lasta telefonil seda automaatselt teha. Note9 taga olevad kaamerad on mõlemad 12 megapikslised ning varustatud optilise pildistabilisaatoriga. Seadme esikaamera on 8 megapiksline.

«Tarkvara poolest on kaamera juures kaks suuremat uuendust – kaadrioptimeerija ja veatuvastus. Kaadrioptimeerija tuvastab pildil olevaid objekte ning kohandab kaamera sätted ja värvid vastavalt. Näiteks saab kaamera aru, kui inimene pildistab toitu, loomi või loodust,» selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Veatuvastus aga jälgib pildi kvaliteeti ning hoiatab kasutajat, kui mõni foto ei tulnud kõige paremini välja. Näiteks annab telefon märku, kui pilt tuli udune või kui mõne inimese silmad olid pildistamise hetkel kinni.

Kui rääkida lähemalt puutepliiatsist, siis selle Bluetooth Low-Energy tugi lubab pliiatsit kasutada ka telefonist eraldi, et seadet eemalt kontrollida.Näiteks saab pliiatsit kasutada grupifotode tegemiseks. Kui telefon on paika seatud, siis saab pildistaja ka ise kaadrisse hüpata ning pliiatsinupu vajutusega foto ära teha.

Lisaks sellele on pliiatsit võimalik kasutada slaidide vahetamiseks või video pausile panekuks. S Peni ülesehitus on arendajatele avalik, seega on võimalik seda kasutada ka paljude teiste rakenduste juures, mida plaanitakse teha juba selle aasta jooksul.

Note9 on sarnaselt Samsungi uue Tab S4 tahvelarvutiga varustatud sisseehitatud Samsung Dexiga. See tähendab, et telefoni on võimalik HDMI adapteri abil ühendada monitoriga ning kasutada telefoni justkui lauaarvutina, kuna kasutaja jaoks luuakse arvutile sarnane kasutajaliides. «Varem on Dexi kasutamiseks vaja läinud spetsiaalset Dex alust, kuid nüüd piisab vaid telefonist,» ütles Aasma. Telefoni ennast on samal ajal võimalik kasutada puuteplaadina.

Samsung Galaxy Note9 tuleb Eestis müügile alates 24. augustist kahes värvilahenduses – Kesköömust (Midnight Black) ja Ookeanisinine (Ocean Blue), mis tuleb kollase S Pen pliiatsiga. Telefoni on eelmüügist võimalik soetada alates tänasest.

Tehnilised andmed

Ekraan

6.4-inch Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi)

Kaamera

Taga: Kahe kaamera süsteem optilise pildistabilisaatoriga OIS (Optical Image Stabilization)

- Lainurk: Super Speed Dual Pixel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS

- Teleobjektiiv: 12MP AF, F2.4, OIS

- 2X optiline zoom, kuni 10X digitaalne zoom

Ees: 8MP AF, F1.7

Korpus

161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68 (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37mm, 3.1g, IP68)

Telefonil on IP68 tolmu- ja veekindluse reiting. Seadet on testitud kuni 1.5 meetri sügavuses magevees kuni 30 minutit

Protsessor

10nm 64-bit Octa-core protsessor (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz)

Mälu

6GB RAM (LPDDR4), 128GB + MicroSD pesa (kuni 512GB)

SIM kaart

Hübriid: üks Nano SIM ja üks Nano SIM või üks MicroSD pesa (kuni 512GB)

Aku - 4,000mAh

Toetab nii juhtmega kui juhtmevaba kiirlaadimist

Juhtmega laadimine ühildub QC2.0 ja AFC standarditega

Juhtmevaba laadimine ühildub WPC ja PMA standarditega

OS

Android 8.1 (Oreo)

Võrk

Täiendatud 4x4 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat.18

Ühenduvus

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE kuni 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Asukoht (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

Maksed

NFC, MST

Sensorid

Akseleromeeter, Baromeeter, Sõrmejäljelugeja, Güroskoop, Geomagneetiline sensor,

Hall sensor, Pulsimõõtja, Lähedussensor, RGB valgussensor, Silmaiirise skanner, Survetundlik sensor

Autentimine

Lukustamine: Kujund, Pin, parool

Biomeetriline lukustamine: Silmaiirise skanner, Sõrmejäljelugeja, Näotuvastus

Intelligent scan: Ühendab endas iiriseskanneri ja näotuvastuse, et pakkuda teatud juhtudel paremat turvalisust

Heli

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video