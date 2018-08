Kuidas Google’i konto enda surmaks ette valmistada?

Sarnaselt Facebookiga on Google sellele veidi mõelnud ning töötanud välja tööriista Inactive Account Manager ehk passiivse konto haldur. Kõige lihtsamalt öeldes lubab see tööriist peale teatud aja möödumist anda oma konto andmed kellegi teise kätte, nii et nemad saaksid andmetega oma hea äranägemise järgi toimetada, kirjutab portaal Geenius.

Minimaalne aeg, mille järel sinu konto andmed loovutatakse, on kolm kuud. Google teeb kindlaks, et sa pole oma kontot kasutanud, vaadates nii seda, millal sa viimati oma Gmaili kontosse sisse logisid, oma Chrome brauseris veebi sirvisid või oma Android telefoni kasutasid.

Kui aga Google on tuvastanud, et oled olnud määratud aja mitteaktiivne (maksimaalne periood on muide 18 kuud), siis annab ta ligipääsu inimestele või inimesele, kelle oled eelnevalt määranud. Määrata saab ligipääsu ka erinevatele inimestele, nii et näiteks sinu kolleeg saab ligi sinu tööalasele Google Drive kaustale, pereliikmed fotodele ja nii edasi.