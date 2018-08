Samsung tõi turule uue nutikella, millel töötab Eestis ka e-SIM

e-SIM võimekus tähendab, et kui mobiilioperaator seda võimaldab, siis telefoni saadetud info jõuab ka seadmesse, ilma et telefon läheduses oleks. Eestis toetab e-SIMi Telia.

Kellal on sisseehitatud stressitaseme jälgija, mis tuvastab automaatselt kõrge stressitaseme ning pakub välja hingamisharjutusi, et aidata kehal jõuda taas tavapärasesse rütmi. Lisaks jälgib uus unemonitor und, kogudes infot ja aidates kasutajatel kohandada unetsükleid, et end võimalikult hästi välja puhata.