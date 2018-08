FOTO: ivona.bigmir.net/Shutterstock.com

Nii-öelda tark ehk nutikodu tähendab tavaliselt seda, et majapidamisse on integreeritud erinevad nutikad lahendused kütte, valguse, energiatarbimise ja muu taolise jälgimiseks ning juhtimiseks.

Reeglina lisatakse sellised süsteemid majja juba selle ehitamisel, kuid see ei pea alati nii olema. Mõnede lihtsate lahendustega on võimalik ka ise oma elamist nutikamaks muuta ning sellega majapidamises väike nutihüpe läbi viia. Kuidas ja milliste seadmetega see võimalik on, sellest nüüd räägimegi, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Video-uksekell

Tavaline uksekell on lihtsa vaevaga võimalik asendada videopilti näitava seadmega. Näiteks Ring V2 näeb välja üsna tavalise uksekella moodi, kuid sellel on sisseehitatud kaamera, mis hoiab ümbrusel pidevalt silma peal.

Kaamera pilt saadetakse selle omaniku telefoni, nii et kella andes saab nutiseadmest kohe vaadata, kes ukse taga on ja mikrofoni-kuulari abil temaga ka suhelda. Samuti reageerib see liikumisele, mis tähendab, et ka kutsumata külalistest antakse aegsasti märku ning seega saab võimaliku pahalase tegudele juba eos jälile. Kõige mugavam on toodet kasutada küll siis, kui sellel on olemas pidev toide, kuid selle puudumisel saab kasutada ka sisseehitatud laetavaid akusid.

Kaamerad

Erinevaid lihtsasti kasutatavaid kaameraid saab veel paigutada nii tuppa kui ka õue, et nende abil oma kodul jooksvalt silm peal hoida. Näiteks tuppa sobib väga hästi stiilse disainiga Netatmo Welcome. See kaamera tuvastab nii liikumise kui ka liikuja ehk seade saab aru, kas tegemist on pere lemmiklooma või inimesega. Kuna kaameral on näotuvastamise tehnoloogia, siis saab see aru, kui elamisse on ilmunud keegi võõras ning saadab sellekohase teavituse omaniku telefonile. Lisaks saadetakse teavitus ka sellisel juhul, kui kodus juhtub käivituma mingit sorti alarm. Loomulikult on võimalik ka eemalt igal ajahetkel kaamera pilti vaadata. Välistesse tingimustesse sobib aga Netatmo Presence.