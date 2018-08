Nutitelefonid muutuvad üha võimekamaks ja tänu sellele saab nendega teha aina rohkem erinevaid tegevusi, nii et algselt eesmärgiks olnud helistamine on muutunud pigem teisejärguliseks.

VR-prillid

VR ehk virtuaalne reaalsus saab sisse aina suuremat hoogu ja leiab kasutust üha rohkematel elualadel. Näiteks mängukonsoolide tootjad pakuvad peakomplekte, et mängimisest saadav kogemus uuele tasemel viia. Aju aga saab trikitada ka oma nutiseadme abil.

Kuna VR-kogemuseks on vaja ekraani, mis oleks kvaliteetse pildiga ning reageeriks liikumisele ja tarkvara oskaks pilti vastavalt pea pööramisele juhtida, sobibki selleks tegelikult ka nutiseade. Nii pakub osa tootjaid, nagu näiteks Samsung, ise VR-i tekitamiseks sobivaid peakomplekte. Sellisel juhul on tegemist konkreetsetele mudelitele mõeldud seadmega, kuhu sisse saab telefoni pista ja vastavat äppi kasutades “kogemuse” käivitada. Kasutaja satub justkui kuvatava pildi keskele, mis pea pööramisele kaasa liigub. Aga leidub ka universaalseid ja lausa papist kokku volditavaid komplekte. Tuleb vaid veenduda oma telefoni sobivuses, telefon seadmesse pista, käivitada sobiv äpp ning tegevust jätkub tundideks. Eeldusel muidugi, et kasutaja süda pahaks ei lähe.