Soodsad osta

Valikuvariante on rohkem

Macbooke toodab ainult Apple, kuid PC-de tootjate kokkulugemiseks ei piisaks tõenäoliselt ka kahe käe sõrmedest. Sisenedes mõnda arvuteid müüvasse veebipoodi , võib esmajoones silme eest kirjuks võtta, kuid see annab võimaluse just endale sobivate tehniliste näitajate ja disainiga raal välja valida.

Arvutiosi on lihtsam vahetada

Windowsi arvuteid saab kergema vaevaga vajaduste järgi kohandada. See tähendab, et kui soovid oma arvutile lisada näiteks sisemälu või välja vahetada graafikakaarti, siis see on üsna lihtsasti teostatav. Macbookide kohandamine seevastu on oluliselt piinarikkam, rohkemate kitsendustega ning üleüldiselt pühaduseteotusena vaadeldav.