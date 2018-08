Telia Eesti alustas koostööd USA teleteenuse pakkuja ja sisutootjaga HBO, mille tulemusel saavad Eesti televaatajad alates 1. septembrist nautida Telia TV vahendusel parimaid originaalsarju nagu „Troonide mäng“ (Game of Thrones®), „Sünge juhtum“ (True Detective®), „Läänemaailm“ (Westworld®), „Silicon Valley“ (Silicon Valley®), „Sopranod“ (The Sopranos®) ja paljud teised, kirjutab Raigo Neudorf tehnoloogiaportaalist Digitark.

HBO pakutavat sisu saavad Telia TV kliendid nautida kahel moel: tellides endale Telia TV Lisakanalite paketi või tellides eraldi HBO teenuse. Nende Telia klientideni, kellel on täna juba Lisakanalite pakett tellitud, lisandub HBO sisuteenus TV menüüvalikusse automaatselt. Täpsem info HBO teenuse kohta ilmub alates 1. septembrist Telia veebilehel.

Eestisse jõudev HBO teenus sisaldab kõiki uusi HBO sarju, samuti tänaseks juba TV klassikaks kujunenud sarju, mis on alati saadaval kõigi episoodide ja hooaegade kaupa. Esialgu saab HBO striiming-teenust kasutada vaid Telia TV vahendusel, MINU.TV ja MINU.TV Kodus klientideni jõuab teenus järgmise aasta esimeses kvartalis.

Baltimaades pakub HBO suuremahulist valikult auhinnatud sarjadest ning kõik uued saated jõuavad vaatajate ette samaaegselt USA linastusaegadega. Eestis ja Leedus on HBO saateid võimalik vaadata vaid Telia TV kaudu. Lätis on HBO partneriteks LMT ja Lattelecom. HBO programmivalikut on võimalik vaadata Lätis, Eestis ja Leedu kaabel-TV ja IPTV vahendusel.