Oluliste IT-süsteemide eelarves tuvastati 105-miljoniline auk

SMITi eelarve 2018. aastal on koos välisrahastusega ligikaudu 37 miljonit eurot, välisrahastuse osakaal uut IT-süsteemide arendamiseks on seejuures 16 protsenti. Kuna infosüsteemide ülalhoidmine ei ole (erinevalt nende loomisest) aga välisvahenditest rahastatav, ongi tekkinud surve SMITi eelarvele.

PwC leiab muu hulgas, et SMITil on mõistlik kasutada võimalikult suures osas majasisest tööjõudu ja ainult vajadusel hankida osa tööjõudu sisse väljastpoolt – see oleks 2,5 korda odavam kui sama ressursi väljast hankimine. Riigi tugiteenuste delegeerimise poliitika näeb samas pigem ette ressursside hankimist erasektorist, mis oleks oluliselt kulukam lahendus.

PwC soovitus SMITile on täpsemalt lahendus, kus umbes 2/3 arendusmeeskondade töötajatest on asutuse enda palgal ja umbes 1/3 ostetakse sisse. See on küll umbes 25% kulukam kui inimesi täielikult oma palgal hoida, samas on sellel positiivseid mõjusid, näiteks operatiivsus ja erinevate riskide minimeerimine.