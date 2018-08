USA on ärevuses: orbiidilt avastati kummaliselt käituv Venemaa satelliit

«Me ei tea kindlalt, mis see on, ja meil pole mingisugust võimalust seda kontrollida,» tõdes USA välisministeeriumi ametnik Yleem Poblete üleeile Šveitsis peetud konverentsil.

Ta väljendas hirmu, et pole võimalik ka öelda, kas avastatud objektiks võib olla relv. Venemaa keeldus juhtumit kommenteerimast, nimetades kahtlusi põhjendamatult süüdistatavaks, teatab BBC.

Teada on, et kahtlusalune satelliit suunati orbiidile möödunud aasta oktoobris.

«Venemaa kavatsused seoses selle satelliidiga on ebaselged ja ilmselgelt on tegemist väga murettekitava arenguga,» rääkis Poblete, märkides, et satelliidi käitumine orbiidil on olnud enneolematu. USA võime on ajanud ärevusse ka Venemaa kosmosejõudude juhi hiljutised väljaütlemised, mille sisuks oli uute relvaprototüüpide väljatöötamise kavatsused.

Poblete sõnul on USAl tekkinud tõsine mure, et Venemaa on arendamas satelliitide vastaseid relvi.