Andmekaitse täpsustas: avalikustada ei tohi vaid eraisikutest võlglasi

«Juriidilisel isikul eraelu ei ole ja kui tegu on juriidilise isiku või asutuse andmetega, siis isikuandmete kaitse reeglid ei kehti,» selgitas Postimehele AKI pressiesindaja Signe Heidelberg.

AKI muutis ära ka oma eilse teadaande Facebookis ja seal seisab nüüd, et internetis ei tohi avalikustada võlgnikust «eraisiku andmeid».

«Kui näiteks turismifirmad omavad ühtset «musta nimekirja» inimeste kohta, kes reisiteenuse eest on jätnud maksmata, kaitsevad nad end võimaliku majandusliku kahju eest ja siis seadus ei keela seda teha. Selle juures tuleb arvestada, et nimekiri on tsunftisisene,» ütles Heidelberg.