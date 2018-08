Tele2 boss: Elisa aitas oma palgad meile järele

Elisa Eesti teatas täna hommikul , et tõstab alates 1. septembrist pooletuhandel teenindajal, müügitöötajal ja tehnikul põhipalka keskmiselt 20 protsendi võrra. Kui Eesti keskmine brutopalk on 1242 eurot, siis Elisa eesliini töötajate tasu ulatub septembrist keskmiselt 1300 euroni. Osal nendel ametikohtadel töötavatel inimestel võib palk ulatuda ka üle 2000 euro kuus, teatas ettevõte.

Telia eesliini töötajate keskmised tasud ületavad juba praegu Eesti keskmise töötasu ning tublimatel töötajatel on tänu tulemustasule võimalik teenida ka sellest tunduvalt rohkem. On väga positiivne, et ka teised tööandjad hakkavad järjest enam väärtustama vahetult klientidega kontaktis olevaid töötajaid, kes on paljuski ettevõtte peamiseks visiitkaardiks.