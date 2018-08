Hiina külmutas videomängude litsentside väljastamise ja paiskas tööstuse kaosesse

Neljapäeval Bloombergi poolt avalikustatud info põhjal pole Hiina riiklik raadio ja televisiooni administratsioon väljastanud ühtegi litsentsi juba neli kuud, kuid siiani on seda hoitud hoolikalt saladuses ja kohalikud mängufirmad sunniti vaikima. Teine litsentside eest vastutav organisatsioon, kultuuri ja turismi ministeerium, on kehtestanud viimastel aastatel aga mängudele aina rangemaid regulatsioone ja keeldub enamasti litsentse väljastamast.

Mõlemas valitsuse harus puuduvad hetkel seoses restruktureerimisega juhid, mille taga on varem sellel aastal president Xi Jinpingi poolt läbi viidud võimu konsolideerimine. Ametnikud ise ei julge aga ühtegi toodet turule lasta, kartes vastutust, mis võib kaasneda ideoloogiliste rikkumistega. Videomängudel on Hiina võimude silmis väga halb maine ning neid seostatakse dissidentluse, sõltuvuse, vägivalla ja kommunistlike väärtuste eiramisega.

Vaatamata ülirangetele videomängude regulatsioonidele on Hiina oma rahvaarvu ja interneti kasutajate tõttu maailma suurim mänguturg. Litsentside väljastamise külmutamine on mõjunud eriti halvasti kohalikele tootjatele. Hiina suurim mängutootja Tencent on kaotanud näiteks selle aasta jooksul oma turuväärtusest ligemale 150 miljardit dollarit.