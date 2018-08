Soojad ja päikesepaistelised päevad on inimesed oma hämaratest kontoriruumidest välja meelitanud ning täitnud kõik pargid ja rohealad pingsalt silmi kissitavate töömesilastega. Kuigi õues töötamine on teoorias tore, põrkume tihti sama probleemi vastu – kuidas päikese käes oma arvutiekraan nähtavaks muuta? Alljärgnevalt loetlen üles mõned nipid, kuidas õues töötamine ka päriselt meeldivaks muuta, kirjutab Taavi Õmblus tehnologiaportaalist Digitark.

Keera ekraaniheledus põhja

Päikesepaistelisel päeval tuleks ümbritseva lisavalguse tõttu esimese asjana oma arvuti ekraaniheledus maksimumi peale keerata. Kuna see vähendab oluliselt aku eluiga, tasub kaasa võtta lisaaku või leida väljas töötamiseks koht, kus on võimalik akut laadida. Windows 10 operatsioonisüsteemiga arvutil saab ekraaniheledust juhtida teavituste paneelilt, mille leiad klikkides ekraani all paremas nurgas asuva ümbriku ikooni peal. Mac’ide puhul, ülemisest vasakust nurgast õuna logo alt, vajutades System Preferences ning seejärel Displays. Kiirem ja mugavam viis ekraaniheleduse muutmiseks oleks kasutada klaviatuuri, kuid Windows arvutitel oleneb see palju tootjast ehk vaata üle oma arvuti kasutusjuhend või leia Google’ist (Mac’i ekraaniheleduse muutmiseks leia klaviatuurilt üles päikese pildiga nupud).