FOTO: Samsung

Samsungi äsja avalikustatud uus tipptelefon Galaxy Note 9 on jõudnud müüki. Olles mõnda aega Samsungi poolt lahkelt katsetamiseks antud telefoni kasutanud, saab teha esimesed kokkuvõtted ning öelda, et tegemist on tõepoolest absoluutse tippseadmega, mis rahuldab ka kõige nõudlikumate kasutajate ootused, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Samsung ise on Note 9 iseloomustuses kasutanud sõna äritelefon, pidades ilmselt silmas seadme võimekust ja asjalikku olekut koos puutepulga kasutamise võimalusega ning tuleb tõdeda, et see peab päris hästi paika. Samas aga võiks seda telefoni minu meelest ka iseloomustada kui multimeediale orienteeritut. Seda seetõttu, et suur ja kvaliteetne ekraan koos valju häält tegevate kõlarite ning omamoodi juhtpuldiga, viivad mõtted just sellistele radadele. Aga nüüd kõigest järgemööda.

Suur

Olgu kohe öeldud, et Note 9 on suur telefon. Näiteks Samsung S8-ga kõrvutades on suuruste vahe ikka märkimisväärne.

Diagonaaliks on nüüd 6,4 tolli ning olgugi, et seade on venitatud hästi piklikuks, annavad selle mõõtmed ikkagi tunda. Üks asi on see, et sõrmed ei ulatu enam kogu ekraani ulatuses toimetama, kuid lisaks ei mahu Note 9 ka enam väga hästi normaalsesse püksitaskusse. Pigem kipub selle ülaosa ikka poolenisti välja jääma ning istudes püüab telefon sealt hoopis põgeneda. Sellele, mis tagajärjed säärase triki õnnestumisel ja seadme kõvemat sorti põrandaga kohtumisel olla võivad, ei taha mõeldagi. Seega saavad edumeelsemad omale võimaluse koos uue telefoniga ka uue ja suuremate taskutega garderoobi soetamiseks. Lisaks nõuab Note 9 sinna juurde ka eriti korraliku püksirihma, sest oma 212 grammise kaaluga ei jää ta üheski taskus märkamatuks. Positiivse poole pealt aga kasvatab selline kaalukategooria ehk kasutamisel omaniku musklit. Eeltoodu on aga ka enam-vähem ainuke kriitika, mida selle aparaadi kohta teha võib. Lisaks hinnale muidugi. Ja seegi on kahe otsaga asi, kuna hind on lihtsalt tipptelefonile kohane ning suuruse osas on ju ost kastaja teadlik valik.

Ekraan

Ekraan ja selle mõõdud on aga see, millest tuleb alustada, kui rääkida Note 9 positiivsetest omadustest. Super AMOLED tehnoloogiat kasutav display pakub resolutsiooni 2960×1440 ning 516 ppi suurust pikslitihedust ja ulatub pea igas küljes päris servadeni. Lisaks on see Samsungile omaselt külgedelt kaardus ehk edge ja tõesti ilusa ning kvaliteetse pildiga ehk ekraan on terav ning värvid kirkad. Mulle meeldib ka, et kaasa ei ole mindud viimase aja moega ning tekitatud ekraani ülaossa nii-öelda kühmu. Viimane muudab ekraani küll näiliselt suuremaks, kuid telefoni kasutades tavaliselt midagi juurde ei anna. Seega on Note 9 ülaserv kenasti sirge ning ulatub hoolimata sinna paigutatud kaamerast ja sensoritest ikkagi peaaegu servani. Kui eelnevalt sai räägitud multimeediast, siis 6,4 tolli on juba selline suurus, et sellelt video vaatamine ei olegi enam eriline piin, vaid täitsa tehtav ja ei nõua silmadelt suuremat pingutust. Tõenäoliselt on sellises mõõdus ja omadustega ekraan, koostöös suure jõudlusega, päris hea ka mängimiseks. Sinna juurde esitavad viisakat heli veel stereokõlarid, milledest üks on põhjapistiku juures ning teine ekraani ülaosas.