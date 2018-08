Teadlane: kiipokalüpsis on ainult aja küsimus?

Järjekordne avalikkusse ette jõudnud kriitiline turvanõrkus kiipidest Foreshadow on oma olemusest sarnane Meltdown ja Spectre turvaprobleemidega. See juhtum annab märku, et on saabumas ajastu, mida on hakatud nimetama «kiipokalüpsiseks» (inglise keeles hipocalypse), kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli IT teadlane Maksim Jenihhin.