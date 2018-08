Eestis esineb Google AI disainijuht

Refreshi konverents on suunatud tootejuhtidele, disaineritele ja front-end arendajatele, et nad saaksid kodumaa pinnal oma kogemusi jagada, inspiratsiooni ammutada ja üksteiselt õppida. Neljandat korda toimuva ürituse kavasse on sel aastal uuendusena lisandunud kuue esinejaga disainilava.