Eestisse jõudis infrapuna näotuvastusega mobiil

Seadmel on väga suur 6,21-tolline AMOLED servast-servani ekraan, kaks 12-megapiklist põhikaamerat ja üks 20-megapiksiline esikaamera, 64 GB salvestusmälu ja koguni 6GB põhimälu (RAM). Telefon jookseb Android 8.1 Oreo operatsioonisüsteemiga.

Viimane neist on kahesageduslik ja see teeb navigeerimise konkurentidega võrreldes veelgi täpsemaks. Seadme lukustusest vabastamisel kasutatav näotuvastus töötab sellel seadmel aga infrapunasagedustel ja see peaks hästi töötama ka pimedas.