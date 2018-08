Valus pilt? Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast ?

Uurisime Apple’i seadmete Eesti edasimüüjalt Valgelt Klaarilt, kui sageli tuleb neil sellise probleemiga kokku puutuda, mida saavad kasutajad ise ette võtta ja kui kaua kehtib garantii, kui keegi soovib juhtmed välja vahetada.

iPhone'i kaabel FOTO: Aivar Pau

Selgub, et kaebusi on tõesti ohtralt ning peamine lahendus sellele probleemile on juhet pesast välja tõmmates õigest kohast kinni hoida ja kindlasti seadme ostutšekid alles hoida.

Vastab OÜ Klaar teenindusjuht Tiina Nõulik:

Esimesena kipub juhtme juures murduma kummist kaablikate, mis tõepoolest tundub olevat keskmisest rabedam, kuna katkiseid juhtmeid, nii telefonide kui arvutite omasid, oleme näinud ohtralt.

Apple ei ole kahjuks ettevõte, kes muudatustest ette teavitaks, nii et loodame lihtsalt, et nad on murega kursis ja tegelevad.

Kuna hetkel on teada vaid nii palju, et tõepoolest kipuvad kaablid murduma, aga mitte, kas asi muutumas on, siis annaksin ka paar näpunäidet, kuidas nende eluiga pikendada.

Peamine, mida jälgida, on see, et kaablit tuleb seadme tagant ära võtta plastkinnitusest kinni hoides, mitte juhtmest tõmmates. See on põhiline asi, mis neid lõhub. Kui seadet laadimise ajal kasutada, kipub samuti juhe pinge alla jääma ja murduma. Üks lahendus on soetada nt pikem juhe, Apple pakub ka kahemeetrist varianti.

Kui on tarvis kaablit kotis kaasas kanda, siis ei tasu seda lahtiselt muu kraami vahele pista, kuna niimoodi hakatakse jälle kaablit kiskuma ja murdma. Tasub kasutada eraldi taskut/ väikest kotikest/ prillitoosi.

Kodus olevatel kaablitel tasub silm peal ja need põrandalt eemal hoida. Pildil oleval kaablil on näha näiteks pisikesed hambajäljed. Lisaks on näha, et üks klemm on must ehk lühisesse läinud. See juhtub tavaliselt niiskuse tõttu, kui kaabli ots on enne kasutamist loomade või väikelaste suust läbi käinud.

Vältida tasub ka juhtme keerdumist. Kui on näha, et kaabli kate juba murduma hakkab, tasub seda isoleerpaelaga tugevdada, et edasist kahjustumist vältida. Kaabel on kasutatav seni, kuni sisemised traadid kahjustada pole saanud. Kui ka traadid on kahjustunud, siis soovitan kaablit mitte kasutada, kuna see võib lühisesse minna ja nii ka seadet ennast kahjustada.

Garantii poole pealt kehtib see sama moodi, nagu kogu ülejäänud kaubale. Ehk siis aasta Apple’i poolt ja eraisikutele teine aasta pretensiooni esitamise õigus tšeki alusel ostukohas. Tšekk tasub selle puhul ka esimese aasta jooksul käepärast hoida, kuna seerianumbri alusel kaablite garantii tuvastatav ei ole. Küll aga ei lähe füüsilised vigastused garantii alla, olgu siis vigastuse tekitanud koduloom või hooletu kasutamine.