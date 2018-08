Proovisõit: uus KIA Ceed – väga mõistlik igapäevaauto

Minu jaoks oli autosse istudes esimene tunnetus see, et kõik on intuitiivselt täpselt seal, kus ta olema peab. Istmete ja tulede reguleerimine, püsikiirusehoidja sättimine, pardakompuutri seadistamine, automaatkäigukasti kasutamine – isegi, kui esimest korda KIAsse istuda, siis jätab see kõik tunde, nagu oleks selle masinaga juba aastaid sõitnud.