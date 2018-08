Eestlased langesid järjekordse Instagrami pettuse ohvriks

Kasutajatelt nõutakse, et neil oleks vähemalt 200 jälgijat ning end nad hakkaksid jälgima kindlat kontot Instagramis. Samuti tuleb reklaampostitus oma story’sse postitada. Lubatakse, et valitakse välja väike hulk õnnelike, kes mõjutajateks saavad, kirjutab portaal Geenius .

Tegelikkuses on aga tegu pettusega ning Nike kellelegi sel viisil tasuta kaupa jagada ei soovi. Sarnane pettus on levinud ka mõne kuu eest ning Nike kinnitas toona, et nemad asjaga kuidagi seotud pole.