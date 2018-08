Aasta möödas: kuidas on läinud Palo sotsiaalüürikorterite rajamine?

Projekti eestvedaja, endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo on igal juhul öelnud, et kohalike omavalitsuste huvi meetme vastu on olnud suur. «Taotluste hulk näitab selgelt, et üürielamute järele on suur vajadus,» lausus Palo ja lisas, et uute üüripindade loomisega saab suurendada tööjõu mobiilsust üle Eesti ning võimaldada ka madalapalgalistel spetsialistidel endale kaasaegne eluase rentida.