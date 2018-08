FOTO: Telia e-pood

Sülearvutite valik poodides on lai ning nagu eeldada võib, pakutakse neid väga erineva võimsuse ning hinnaga. Kes soovib soetab isendi, mis näeb väga hea välja või siis hoopiski sellise, millega saab kõige ägedamaid mänge mängida. Võimalik on osta ka väga odav internetis käimise masin või siis keskmise hinnaga universaalsem variant.

Selle suure valiku seas on aga ka äriklassi sülearvutid, ehk seadmed, mis on mõeldud ärikasutajatele ja reaalse töö tegemiseks. Mis neis nii erilist on ning miks nende ostu kaaluda või teatud juhtudel tungivalt soovitada, sellest kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Loodud kestma

Esiteks on äriklassi arvutites kasutatud paremaid ehk vastupidavamaid materjale ja komponente. See tähendab, et seadme korpus ja raam on füüsiliselt tugevad ning palju läbimõeldumalt kokku pandud. Nii ei paindu arvuti näiteks nurgast tõstes läbi, ega vääna selle käigus emaplaati. Samuti on selline arvuti palju vastupidavam füüsilisele kulumisele, ehk nurkadest ei kulu näiteks värv nii kergelt maha ning klaviatuur kestab ja ei kipu nuppe kaotama. Samuti on tugevamad ekraani hinged ning ka kaan ise, nii et sellele survet avaldades ei kandu see koheselt ekraanile edasi. Seega kuigi välimuselt mitte nii edevad, on need olemuselt sellevõrra paremad.

Sama välimus, erinev sisu

Väga suured on ka äriklassi sülearvutite konfigureerimise võimlaused. See tähendab, et sama nime ja välimusega arvuti võib sisemuses protsessori, mälu ja salvestusruumi osas olla täiesti erinev. See on nii seetõttu, et iga klient leiaks oma vajadustele sobiva võimsusega seadme. Teisalt aga saab sel viisil muid komponente unifitseerida ning pikema aja jooksul kasutada. Sealjuures on kõik kasutatavad osad võrreldes kodukasutajate arvutitega palju hoolikamalt valitud ning arvuti tõesti tehtud päevast päeva töö tegemiseks ning pidevaks kaasas kandmiseks. Ehk ka pikemajalisel aktiivsel kasutamisel ei juhtu seadmega midagi märkimisväärset. Samas aga võivad kodukasutajate seadmed olukorras, kus neid päevast-päeva kaasas tassitakse ning hommikust õhtuni kasutatakse, juba paari kuu pärast esimesi väsimuse märke ilmutama hakata.