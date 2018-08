Kõlarite pesamuna, millele on pandud millegipärast keeruline nimi, kuid mis on sellele vaatamata väga hea. Olin mere ääres telkimas, kui see pisike kõlar andis välja piisava helitugevusega muusikat. Kõla oli seejuures mahlane ja meeldiv nagu küps arbuus. Helitugevus oli umbes poole peal, sest rohkemaks polnud vajadust ning tekkis isegi hirm, et valjem heli võiks segada telkijaid mitmekümne meetri kaugusel. IPX7 tolmu- ja veekindlus annab vabaduse hoida seda kõlarit just seal, kus parasjagu vaja. Kas kivil, mille ümber loksuvad lained või liival, kuhu sajab vihm. Lisaks kummine kest ning kinnituselement annavad kokku tugeva seadme, mis on praktiline igas olukorras. Hästi läbimõeldud kinnituspaela on mugav kasutada. Leidsin sellele koha nii jalgrattal kui ka vannitoas duši all käies. Töökindel kõlar, mille võid kotti visata, muretsemata kriimustuste või põrutuste pärast. SoundLink Micro on Bose’i juhtmevabast seeriast kõige rahakotisõbralikum ja väiksem kõlar, mille pisikeses kestas peitub ootamatult võimas bass. Pea purunematu disain ja kena välimus erineva värvivalikuga teeb sellest kindlasti ühe parima kõlari, mis hetkel turul saada.